Руис хочет провести реванш с Джошуа в Нью-Йорке

Мексиканский боксер считает, что британцу будет сложно перемещаться по рингу.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руис заявил, что не собирается проводить бой с Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

“Я еще ничего не подписал, мы все еще ведем переговоры. Они хотят биться в Саудовской Аравии, но мы посмотрим, где состоится бой. Я хотел бы снова боксировать в Нью-Йорке, где я выиграл первый бой. Я дам ему шанс попытаться победить меня, он хочет мой пояс, поэтому он должен сделать это здесь.

Я думаю, что Джошуа захочет побегать и более активно перемещаться. Но Энтони слишком большой, у него много мышц, поэтому ему будет сложно это сделать“, - цитирует мексиканца ESPN Deportes.

Ранее сообщалось, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, что 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса. После поражения британца его команда активировала пункт о реванше в контракте с мексиканцем.