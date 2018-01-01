Фьюри: Сто процентов, Руис опять отправит Джошуа в нокаут

"Цыганский король" также поделился мнением о том, благодаря чему британец сможет выиграть в реванше.

Легендарный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри высказался относительно второго поединка между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

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“В первом бою никто не верил в Руиса, все взгляды были прикованы к Джошуа. Но теперь все зависит от Энди. Даю сто процентов, что он отправит Джошуа в нокаут.

Я считаю, что Энди выиграл каждый раунд в первом бою. Он полностью перебоксировал и перебил Джошуа.

Я не заметил того, чтобы Энтони становился лучше. Его единственный шанс - встать на носочки и включить режим Тайсона Фьюри, ускользая от соперника. Но у него не тот тип тела и ему не хватает боксерских навыков.

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Единственная надежда Джошуа на победу - поймать Руиса подобно тому, как он отправил его в нокдаун. Но нужно довести начатое до конца, сразу же наброситься на Руиса. Если Джошуа не сделает этого, то Руис вновь победит“, - цитирует Фьюри talkSport.

Напомним, реванш Руис - Джошуа должен состояться 7-го декабря в Саудовской Аравии, однако Энди Руис отказывается проводить второй бой на Ближнем Востоке.