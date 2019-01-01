Хирн: Если Руис не проведет реванш, то на несколько лет останется без бокса

Промоутер отметил, что контракт на реванш был подписан еще перед первым боем.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал отказ Энди Руиса проводить реванш в Саудовской Аравии.

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"Контракт на второй бой был подписан еще до того, как Руис стал чемпионом. Они одновременно подписали договор перед первым боем. Со своей стороны мы сообщили Руису время, дату и место проведения боя.

По контракту Руис обязан дать реванш. Его команда не говорила нам о том, что бой может не состояться, так что я не думаю, что будут проблемы. Когда мы подписывали контракт, Руис был счастлив. Мы дали ему шанс всей жизни, так что ему нужно уважать условия контракта.

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Сейчас Руис находится перед выбором - вести юридическую битву или защитить титулы в реванше против побитого им парня. В первом случае он на несколько лет останется без бокса, а во втором - получит очень большие деньги. Думаю, он согласится на бой", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, сколько Энди Руис может заработать за реванш с Энтони Джошуа.