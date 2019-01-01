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Хирн: Если Руис не проведет реванш, то на несколько лет останется без бокса

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Промоутер отметил, что контракт на реванш был подписан еще перед первым боем.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал отказ Энди Руиса проводить реванш в Саудовской Аравии.

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"Контракт на второй бой был подписан еще до того, как Руис стал чемпионом. Они одновременно подписали договор перед первым боем. Со своей стороны мы сообщили Руису время, дату и место проведения боя.

По контракту Руис обязан дать реванш. Его команда не говорила нам о том, что бой может не состояться, так что я не думаю, что будут проблемы. Когда мы подписывали контракт, Руис был счастлив. Мы дали ему шанс всей жизни, так что ему нужно уважать условия контракта.

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Сейчас Руис находится перед выбором - вести юридическую битву или защитить титулы в реванше против побитого им парня. В первом случае он на несколько лет останется без бокса, а во втором - получит очень большие деньги. Думаю, он согласится на бой", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, сколько Энди Руис может заработать за реванш с Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Энди Руис, Энтони Джошуа
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