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Руис отказался проводить реванш с Джошуа в Саудовской Аравии

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Чемпион мира настаивает на повторном поединке в США.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Энди Руис и Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис отказался проводить реванш с британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

Поединок, который был запланирован на 7-е декабря, сорвался из-за того, что мексиканец хочет вновь драться в США.

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"Сейчас все обсуждают наш бой, скоро будут официальные новости. Бой будет, и он будет в ближайшее время. Я дам Джошуа реванш, но он будет проходить на моих условиях. Мы хотим провести этот поединок в США.

Боится ли меня Джошуа? Конечно. А зачем ему тогда устраивать бой в Саудовской Аравии? Но я уже говорил, что в США у меня нет никаких преимуществ. В любом случае, реванш будет организован в ближайшее время", - цитирует Руиса TalkSport.

Ранее сообщалось, сколько Руис заработает за реванш с Джошуа.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  14.08.2019, 16:11
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ВоблаВологда
Понимает парень, что промоутер Хрен выпустит наколотого стероидами Джошика в Аравии, и его хрен победишь)))). Умный парень. Чемпион мира. Не путать с раскормленным мешков московитским Поветкиным.
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