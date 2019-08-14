Руис отказался проводить реванш с Джошуа в Саудовской Аравии

Чемпион мира настаивает на повторном поединке в США.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис отказался проводить реванш с британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии.

Поединок, который был запланирован на 7-е декабря, сорвался из-за того, что мексиканец хочет вновь драться в США.

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"Сейчас все обсуждают наш бой, скоро будут официальные новости. Бой будет, и он будет в ближайшее время. Я дам Джошуа реванш, но он будет проходить на моих условиях. Мы хотим провести этот поединок в США.

Боится ли меня Джошуа? Конечно. А зачем ему тогда устраивать бой в Саудовской Аравии? Но я уже говорил, что в США у меня нет никаких преимуществ. В любом случае, реванш будет организован в ближайшее время", - цитирует Руиса TalkSport.

Ранее сообщалось, сколько Руис заработает за реванш с Джошуа.