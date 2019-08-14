Такам: У меня есть несколько предложений

Камерунский боксер может отказаться от боя с украинцем Александром Усиком.

Камерунский супертяжеловес Карлос Такам не исключает, что может отказаться от поединка против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.

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Дело в том, что боксер подписал контракт с промоутерской компанией Джо ДеГардии Star Boxing, которая которая может быть не заинтересована в организации боя своего новоиспеченного подопечного с украинцем.

“У меня есть несколько предложений. Я чувствую, что вместе с Джо ДеГардией мы сможем полностью реализовать мой потенциал“, - заявил Такам.

Отметим, что новый промоутер боксера даже не упоминает о возможном поединке против Усика.

“Я очень доволен подписанием Карлоса Такама. У него есть огромный потенциал, особенно при условии хорошей подготовки.

Карлос докажет это болельщикам и удивит многих. Мы планируем его следующие шаги. Я уверен, что Такама ждет светлое будущее“, - сказал ДеГардия.

Напомним, бой Усик - Такам должен состоятся 12-го октября в Чикаго.