Такам: У меня есть несколько предложений
Камерунский супертяжеловес Карлос Такам не исключает, что может отказаться от поединка против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе Александра Усика.
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Дело в том, что боксер подписал контракт с промоутерской компанией Джо ДеГардии Star Boxing, которая которая может быть не заинтересована в организации боя своего новоиспеченного подопечного с украинцем.
“У меня есть несколько предложений. Я чувствую, что вместе с Джо ДеГардией мы сможем полностью реализовать мой потенциал“, - заявил Такам.
Отметим, что новый промоутер боксера даже не упоминает о возможном поединке против Усика.
“Я очень доволен подписанием Карлоса Такама. У него есть огромный потенциал, особенно при условии хорошей подготовки.
Карлос докажет это болельщикам и удивит многих. Мы планируем его следующие шаги. Я уверен, что Такама ждет светлое будущее“, - сказал ДеГардия.
Напомним, бой Усик - Такам должен состоятся 12-го октября в Чикаго.
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