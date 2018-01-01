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Стали известны дата и место проведения боя Деревянченко - Головкин

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Казахстанский боксер уже согласовал условия контракта.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Matchroom Boxing USA

Представители украинца Сергея Деревянченко и промоутеры казахского боксера Геннадия Головкина согласовали условия проведения боя за вакантный пояс IBF в среднем весе. Об этом сообщает журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

Источник утверждает, что поединок пройдет 5 октября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Отмечается, что представитель Казахстана уже подписал контракт на поединок с Деревянченко, тогда как украинец еще не поставил свою подпись под соглашением.

Напомним, IBF санкционировала бой Деревянченко - Головкин, после того, как титула лишился Сауль Альварес. Мексиканец отказался проводить поединок с украинским боксером.

Ранее стало известно, сколько Деревянченко может заработать за бой с Головкиным.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин
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