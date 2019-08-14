Переключиться на мобильную версию

Хирн: Не уверен, что бой Усик - Такам состоится

Комментариев: 3
Промоутер отметил, что организация поединка еще не завершена.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой между украинцем Александром Усиком и камерунцем Карлосом Такамом может не состояться. 

“Организация поединка еще не завершена. Это ожидалось, но он подписал контракт с Джо Дегуардиа. Я не уверен, что бой состоится“, - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Рранее сообщалось, что сотрудничество Такама с новым промоутером может сорвать переговоры о его поединке с украинцем.

Напомним, бой Усик - Такам должен состоятся 12-го октября в Чикаго.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, Карлос Такам, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
П    14.08.2019, 10:32
Оценка:  0
П
Саня, меняй промоутера! Хирн - долб#еб!
П    14.08.2019, 10:31
Оценка:  0
П
Саня, меня
УсяПусяВатная  (аноним)  14.08.2019, 09:30
Оценка:  +2
УсяПусяВатная
Надо было сразу выходить на Уайлдера, выступил бы вместо Ортиса. Деонтею бы сказали, что это русский, путинолюб, фанат СССР..., слушатель провокатора Шария, чадо гундяевского прихода...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь