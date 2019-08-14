Хирн: Не уверен, что бой Усик - Такам состоится

Промоутер отметил, что организация поединка еще не завершена.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой между украинцем Александром Усиком и камерунцем Карлосом Такамом может не состояться.

“Организация поединка еще не завершена. Это ожидалось, но он подписал контракт с Джо Дегуардиа. Я не уверен, что бой состоится“, - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Рранее сообщалось, что сотрудничество Такама с новым промоутером может сорвать переговоры о его поединке с украинцем.

Напомним, бой Усик - Такам должен состоятся 12-го октября в Чикаго.