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IBF отсрочила титульный бой Усика в супертяжелом дивизионе

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Кубрат Пулев проведет поединок с победителем реванша Джошуа - Руис .
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев стал обязательным претендентом на титул IBF, который в конце года будет стоять на кону реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, сообщает Boxing Scene.

Согласно письму, которое распространила IBF, победитель этого боя должен дать письменное обязательство встретиться с Пулевым не позднее 31 мая 2020 года.

Таким образом, это решение является не лучшим для украинца Александра Усика, который в случае победы над Карлосом Такамом станет обязательным претендентом на титульный бой с победителем реванша Джошуа - Руис по линии WBO.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Александр Усик, Энди Руис, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев
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Комментариев (1)
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УсяПусяВатная  (аноним)  14.08.2019, 09:12
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УсяПусяВатная
Та не выйдет он никогда. Поедет в/на Россию, к родным березкам, ватным сериалам, будет скрепненько пуем груши околачивать)))).
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