IBF отсрочила титульный бой Усика в супертяжелом дивизионе

Кубрат Пулев проведет поединок с победителем реванша Джошуа - Руис .

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев стал обязательным претендентом на титул IBF, который в конце года будет стоять на кону реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, сообщает Boxing Scene.

Согласно письму, которое распространила IBF, победитель этого боя должен дать письменное обязательство встретиться с Пулевым не позднее 31 мая 2020 года.

Таким образом, это решение является не лучшим для украинца Александра Усика, который в случае победы над Карлосом Такамом станет обязательным претендентом на титульный бой с победителем реванша Джошуа - Руис по линии WBO.

Напомним, бой Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.