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Президент WBC: Гвоздик - недооцененный чемпион

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Маурисио Сулейман считает украинца невероятным боксером.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий объединительный бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

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“Я считаю, что Александр является очень недооцененным чемпионом. Он в драматичном стиле нокаутировал Стивенсона, который очень долго владел титулом. Затем защитил титул и теперь проведет бой против Бетербиева.

Это будет невероятный бой, а Гвоздик - невероятный боксер“, - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, Маурисио Сулейман
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