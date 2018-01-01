Президент WBC: Гвоздик - недооцененный чемпион

Маурисио Сулейман считает украинца невероятным боксером.

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал предстоящий объединительный бой чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC Александра Гвоздика с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

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“Я считаю, что Александр является очень недооцененным чемпионом. Он в драматичном стиле нокаутировал Стивенсона, который очень долго владел титулом. Затем защитил титул и теперь проведет бой против Бетербиева.

Это будет невероятный бой, а Гвоздик - невероятный боксер“, - цитирует Сулеймана Boxing Scene.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).