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Деревянченко может провести бой с Головкиным в Саудовской Аравии

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Саудовская Аравия продолжает привлекать крупные боксерские поединки.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко и спортсменом из Казахстана Геннадием Головкиным может пройти в Саудовской Аравии. Об этом рассказал промоутер Головкина Том Леффлер.

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“Геннадий готов рассмотреть предложение о проведении боя в Саудовской Аравии. Мы и раньше получали много предложений из стран Ближнего Востока, но отказывались от них. Однако решение Хирна о реванше Джошуа - Руис заставило обратить внимание на эти страны.

Есть свои сложности в переговорах о гарантированных выплатах. Кроме того, нужно учитывать культурные и социальные аспекты. Мы примем это во внимание и будем обсуждать с оппонентом место проведения боя“, - приводит слова Леффлера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что бой Деревянченко - Головкин планируют провести в Нью-Йорке (США).

Отмечалось, что стороны близки к заключению соглашения.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, Саудовская Аравия, Том Леффлер
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