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Бой Усика с Такамом находится под угрозой срыва

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Камерунский спортсмен подписал контракт с новым промоутером.
Александр Усик
Александр Усик
Boxing Scene

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) готовится к дебюту в супертяжелом весе. Ожидалось, что соперником нашего спортсмена станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), однако теперь бой находится под угрозой срыва.

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Как сообщает ESPN, 38-летний камерунец подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. Сотрудничество Такама с новым промоутером может сорвать переговоры о его поединке с Усиком.

Отметим, что бой Усик - Такам планируют провести 12-го октября в Чикаго (США).

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал видео с тренировки в преддверии дебюта в хэвивейте.

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Теги: бокс, Александр Усик, Карлос Такам
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Комментариев (1)
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УсяПусяВатная  (аноним)  13.08.2019, 10:36
Оценка:  0
УсяПусяВатная
Пока Усуся соберется в ринг выходить, Такам выйдет на пенсию. Может Поветкина посватают, выйдет бой двух ватников-путинолюбов, православного на всю голову и идолопоклонника.
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