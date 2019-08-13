Бой Усика с Такамом находится под угрозой срыва

Камерунский спортсмен подписал контракт с новым промоутером.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) готовится к дебюту в супертяжелом весе. Ожидалось, что соперником нашего спортсмена станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), однако теперь бой находится под угрозой срыва.

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Как сообщает ESPN, 38-летний камерунец подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing. Сотрудничество Такама с новым промоутером может сорвать переговоры о его поединке с Усиком.

Отметим, что бой Усик - Такам планируют провести 12-го октября в Чикаго (США).

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал видео с тренировки в преддверии дебюта в хэвивейте.