Деревянченко и Головкин близки к завершению сделки

Боксеры ведут переговоры о бое за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Украинский средневес Сергей Деревянченко близок к заключению соглашения на бой с экс-чемпионом мира в Геннадием Головкиным из Казахстана.\

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Как утверждает известный инсайдер Майк Коппинжер на своей страничке в Twitter, представители боксеров находятся на финальной стадии переговоров и практически согласовали основные условия сделки.

Предположительно, бой состоится 5-го октября в Нью-Йорке. Отметим, что на кону поединка будет стоять вакантный пояс чемпиона IBF в среднем весе, которого недавно лишился Сауль "Канело" Альварес.

Ранее сообщалось, сколько Сергей Деревянченко может заработать за бой с Геннадием Головкиным.