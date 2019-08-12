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На бой Ломаченко - Кэмпбелл продали все билеты

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Арена О2 в Лондоне будет полностью заполнена.
Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн на своей странице в Twitter сообщил, что билеты на титульный бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла полностью выкуплены.

Таким образом, 31 августа на арене О2 в Лондоне будут присутствовать 20 тысяч человек.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка Ломаченко - Кэмпбелл. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на бой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл
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