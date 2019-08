На бой Ломаченко - Кэмпбелл продали все билеты

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн на своей странице в Twitter сообщил, что билеты на титульный бой чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла полностью выкуплены.

Now officIally SOLD OUT for #Lomacampbell - going to be a big night @TheO2 August 31 👌🏼🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/4DxrpAqsSW