Красюк сообщил, когда Усик может провести бой с победителем реванша Джошуа - Руис

Александр Красюк, генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine, рассказал о том, когда может состоятся титульный поединок Александра Усика с победителем реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа.

"WBO присвоила Усику статус суперчемпиона, а если суперчемпион решает перейти в следующий вес, то он автоматически получает статус обязательного претендента. Мы этим правилом воспользовались. Были стороны, которые по-другому смотрели на это, конкретно речь идет о Диллиане Уайте.

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Александр Усик в ближайшее время подтвердит статус официального претендента, проведет свой поединок и будет ожидать победителя реванша Джошуа - Руис.

Этот бой должен состоятся в течение 180 дней с момента, как WBO напишет соответствующее письмо, а они его напишут сразу после того, как второй бой Джошуа и Руиса состоится", - сообщил Красюк в интервью luckypunch.net.

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии. Отмечалось, что поединок находится под угрозой срыва.

Ранее сообщалось, когда Александр Усик вернется на ринг.