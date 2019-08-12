Гвоздик: Пришло время вернуть Бетербиеву должок за поражение в любителях
Украинец уверен, что сумеет одолеть своего соперника и отобрать титул IBF.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий объединительный бой с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.
Читай также: Гвоздик: Бетербиев - боксер силового плана, жесткий панчер
"Я готов к поединку. Это новый вызов для меня. Победитель станет лучшим боксером в нашей весовой категории. Безусловно, Бетербиев - сильный боец, поэтому меня ждет тяжелый поединок.
Я хорошо знаком с Артуром по боям в любителях. В 2009-м я проиграл ему, так что пришло время вернуть ему должок. Это отличная мотивация. Хорошо, что у нас также будет матч-реванш", - цитирует Гвоздика BoxingTalk.
Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).
Полная версия правил