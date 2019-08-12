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Гвоздик: Пришло время вернуть Бетербиеву должок за поражение в любителях

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Украинец уверен, что сумеет одолеть своего соперника и отобрать титул IBF.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Boxing Scene

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий объединительный бой с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

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"Я готов к поединку. Это новый вызов для меня. Победитель станет лучшим боксером в нашей весовой категории. Безусловно, Бетербиев - сильный боец, поэтому меня ждет тяжелый поединок.

Я хорошо знаком с Артуром по боям в любителях. В 2009-м я проиграл ему, так что пришло время вернуть ему должок. Это отличная мотивация. Хорошо, что у нас также будет матч-реванш", - цитирует Гвоздика BoxingTalk.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  12.08.2019, 13:19
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pусский
Шурупчик, смажь жопу вазелином или салом, наш горный орел распидрюкает твой хохляцкий сральник за шесть раундов! Гы-гы-гы, до чего быстро охуели эти малоросики от Интернета и свободы слова...
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