Гвоздик: Пришло время вернуть Бетербиеву должок за поражение в любителях

Украинец уверен, что сумеет одолеть своего соперника и отобрать титул IBF.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик прокомментировал предстоящий объединительный бой с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

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"Я готов к поединку. Это новый вызов для меня. Победитель станет лучшим боксером в нашей весовой категории. Безусловно, Бетербиев - сильный боец, поэтому меня ждет тяжелый поединок.

Я хорошо знаком с Артуром по боям в любителях. В 2009-м я проиграл ему, так что пришло время вернуть ему должок. Это отличная мотивация. Хорошо, что у нас также будет матч-реванш", - цитирует Гвоздика BoxingTalk.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).