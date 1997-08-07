DAZN выбрал дату боя Головкин - Деревянченко

Чемпионский бой в полутяжелом весе должен состояться в октябре.

Стриминговый сервис DAZN выбрал дату для боя за вакантный титул чемпиона по версии IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО).

По информации инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), DAZN запланировал этот поединок на 5 октября. Эта же дата называлась другими источниками ранее.

Ранее сообщалось, что IBF санкционировала бой Деревянченко – Головкин. У сторон есть 30 дней, а если они не договорятся до 4 сентября, будут заказаны промоутерские торги.

Напомним, предыдущий обладатель титула IBF Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (13-1, 10 KO). В результате мексиканец был лишен титула IBF.