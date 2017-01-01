Чавес-младший вернулся в бокс, нокаутировав соперника в первом раунде

В последний раз мексиканец выходил на ринг в 2017 году против Сауля Альвареса.

Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший вернулся в профессиональный бокс после 27-месячного простоя. В последний раз мексиканец выходил на ринг в 2017 году. Тогда он проиграл Саулю Альваресу и сделал длительную паузу в своих выступлениях.

В ночь с 10 по 11 августа, в Мексике, Чавес-младший провел бой с опытным колумбийцем Эвертом Браво. Длительный простой не помешал экс-чемпиону совершить триумфальное возвращение, поскольку уже в первом раунде именитый мексиканец запер своего оппонента около канатов и завершил поединок точным ударом в корпус.

Отметим, что следующим соперником Чавеса-младшего может стать американец Дэниэл Джейкобс.