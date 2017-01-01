Переключиться на мобильную версию

Чавес-младший вернулся в бокс, нокаутировав соперника в первом раунде

Комментариев: 0
В последний раз мексиканец выходил на ринг в 2017 году против Сауля Альвареса.
Хулио Цезар Чавес-младший
Хулио Цезар Чавес-младший
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший вернулся в профессиональный бокс после 27-месячного простоя. В последний раз мексиканец выходил на ринг в 2017 году. Тогда он проиграл Саулю Альваресу и сделал длительную паузу в своих выступлениях.

В ночь с 10 по 11 августа, в Мексике, Чавес-младший провел бой с опытным колумбийцем Эвертом Браво. Длительный простой не помешал экс-чемпиону совершить триумфальное возвращение, поскольку уже в первом раунде именитый мексиканец запер своего оппонента около канатов и завершил поединок точным ударом в корпус.

Отметим, что следующим соперником Чавеса-младшего может стать американец Дэниэл Джейкобс. 

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь