Украинский боксер Митрофанов победил Яцкевича в четвертом раунде

Дмитрия Митрофанов продолжил свою серию без поражений.

В Киеве прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой непобежденного украинского боксера Дмитрия Митрофанова против 42-летнего поляка Рафаля Яцкевича.

Украинец уже в 4-м раунде отправил своего оппонента в нокдаун ударом по корпусу, после которого Яцкевич нашел в себе силы продолжить бой.

Однако, досрочное завершение поединка было лишь вопросом времени. Поляк принял решение не продолжать бой, отказавшись выходить на 5-й раунд.

Таким образом, эта победа стала для Митрофанова шестой на профессиональном ринге.