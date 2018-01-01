Украинский боксер Митрофанов победил Яцкевича в четвертом раунде
Дмитрия Митрофанов продолжил свою серию без поражений.
В Киеве прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой непобежденного украинского боксера Дмитрия Митрофанова против 42-летнего поляка Рафаля Яцкевича.
Украинец уже в 4-м раунде отправил своего оппонента в нокдаун ударом по корпусу, после которого Яцкевич нашел в себе силы продолжить бой.
Однако, досрочное завершение поединка было лишь вопросом времени. Поляк принял решение не продолжать бой, отказавшись выходить на 5-й раунд.
Таким образом, эта победа стала для Митрофанова шестой на профессиональном ринге.
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