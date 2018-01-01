Переключиться на мобильную версию

Украинский боксер Митрофанов победил Яцкевича в четвертом раунде

Комментариев: 0
Дмитрия Митрофанов продолжил свою серию без поражений.
Дмитрий Митрофанов
Дмитрий Митрофанов
K2 Promotions

В Киеве прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой непобежденного украинского боксера Дмитрия Митрофанова против 42-летнего поляка Рафаля Яцкевича.

Украинец уже в 4-м раунде отправил своего оппонента в нокдаун ударом по корпусу, после которого Яцкевич нашел в себе силы продолжить бой.

Однако, досрочное завершение поединка было лишь вопросом времени. Поляк принял решение не продолжать бой, отказавшись выходить на 5-й раунд.

Таким образом, эта победа стала для Митрофанова шестой на профессиональном ринге.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь