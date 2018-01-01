Бой Руиса и Джошуа в Саудовской Аравии под угрозой срыва

В случае отказа от боя с Джошуа в декабре Руис может лишиться титула по версии IBF.

Недавно стало известно, что британский боксер Энтони Джошуа и американский чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис проведут бой в Саудовской Аравии, 7 декабря.

Тем не менее, сегодня, 10 августа, Майк Коппинджер сообщил, что поединок находится под угрозой срыва. Дело в том, что Руис не подписывать контракт, пока не будет повышен гарантированный гонорар.

По информации некоторых источников, гарантированный призовой фонд боя составляет 40 млн долларов, но из них американцу полагается менее 25% - 9 млн долларов.

Отметим, что если Энди откажется от матча, то он в декабре может лишиться пояса IBF. Представители данной организации хотят скорейшего решения вопроса, ведь официальный претендент Кубрат Пулев ожидает своего шанса.