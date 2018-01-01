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Редкач: Я готов к Бронеру, это будет опасный поединок для него

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Также он отметил, что голоден и полон мотивации к победе.
Иван Редкач / UKR-Today
Иван Редкач / UKR-Today

Украинский боксер первого среднего веса Иван Редкач высказался касательно грядущего поединка с бывшем чемпионом мира американцем Эдриеном Бронером.

"Я подготовился к Эдриену, для меня это будет отличный поединок и невероятно опасный для него. Саша также отмечал, что это не мой уровень и не мой вес.

Но мне плевать, я упорно работаю, я готов выиграть и показать фанатам хорошое шоу. Я полон мотивации и голоден до побед", - рассказал он в интервью Behind The Gloves.

Ранее сообщалось, что Бронер, который ранее объявил о завершении профессиональной карьеры, решил изменить свое решение и продолжить выступления на боксерском ринге.

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