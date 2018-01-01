Ломаченко: Готов провести все 12 раундов с Кэмпбеллом

Украинский боксер уверен в своей готовности к предстоящему поединку.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился мнением касательно предстоящего титульного поединка с британцем Люком Кэмпбеллом, который состоится 31 августа в Лондоне.

Украинский боксер заверил, что он готов провести все 12 раундов со своим соперником, если не удастся завершить бой досрочно.

"Если у меня будет шанс закончить бой в стартовых раундах, я так и сделаю. Но если бой пройдет полную дистанцию, у меня не возникнет с этим никаких проблем", - сказал Ломаченко.