Стало известна сумма, которую заработает Руис за второй бой с Джошуа

Промоутеру Эдди Хирну пообещали оклад, который в разы превышает гонорар мексиканца.

Второй бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руиса и британского боксера Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Команды спортсменов приняли решение провести поединок на нейтральной территории, которая была наиболее выгодна с финансовой точки зрения.

Как утверждает авторитетный журналист The Athletic Майк Коппинджер, промоутеру Энтони Джошуа Эдди Хирну пообещали невероятный оклад за организацию боя именно в Саудовской Аравии, тогда как мексиканский чемпион заработает более чем в 4 раза меньше функционера.

"Источники сообщили, что Эдди Хирну пообещали 40 миллионов долларов за проведение поединка Энди Руис - Энтони Джошуа 2 в Саудовской Аравии. В контракте на реванш для Руиса прописан фиксированный гонорар, он не получит ничего из этих денег.

Зато Руис будет драться на нейтральной арене. Энди подписал контракт на первый бой с опцией реванша, согласно которой его гонорар за второй поединок составляет около 9 миллионов долларов", - написал Коппинджер в своем Twitter.