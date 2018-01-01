Руис рассчитывает сбросить лишний вес перед реваншем с Джошуа

Мексиканский спортсмен уже начал подготовку к бою для того, чтобы максимально привести себя в форму.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис уже начал подготовку ко второму поединку с экс-обладателем титулов Энтони Джошуа.

По словам мексиканца, ему пришлось начать тренировки для того, чтобы согнать максимальное количество лишних килограммов за имеющееся время.

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“Моя главная цель перед реваншем - стать более стройным. Это очень важно для меня. Ради этого я принял решение начать подготовку раньше, чем мы планировали изначально“, - цитирует Руиса BoxingNews24.

Напомним, второй бой между Джошуа и Руисом состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.

Ранее свой прогноз на реванш дал легендарный экс-боксер Майк Тайсон. К слову, недавно Энди Руис посетил марихуановый курорт Тайсона.