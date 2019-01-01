Ярд: Альварес и Ковалев хотели отодвинуть меня, но я отказался от компенсации

Британский боксер отметил, что звание чемпиона мира для него гораздо важнее, чем деньги.

Британский боксер Энтони Ярд (18-0, 17 КО) рассказал, что ему предлагали отступные за перенос поединка с Сергеем Ковалевым(33-3-1, 28 КО). Россиянин хотел провести бой с Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО) и стороны пытались уговорить Ярда не мешать этому.

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"Мне предложили отступные. Вначале меньше, чем за ой с Ковалевым, и я отказал. Потом мне предложили 1,2 миллиона долларов - столько же, сколько я заработал бы за поединок, но я вновь рассмеялся и отказал. Им нужно было удвоить или даже утроить предложение.

Альварес и Ковалев хотели отодвинуть меня, но на кону был чемпионский титул и я отказался от компенсации. Деньги - это хорошо, но я хочу стать чемпионом мира. Они были шокированы, что ради этого я отказался от денег и готов ехать в Россию.

Я считаю, что за те же деньги лучше провести чемпионский бой. Других предложений не было, не знаю, почему. Возможно, они не имели возможности заплатить больше. Многие не понимают меня, но я еду в Россию за титулом", - приводит слова Ярда Daily Mail.

Отметим, бой Ковалев - Ярд состоится 24-го августа в Челябинске (Россия). Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.