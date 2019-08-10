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Усик показал собственную версию сериала Бригада

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Украинский боксер готовится к дебюту в супертяжелом дивизионе.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик снял собственную версию одной из самых популярных сцен сериала Бригада.

На своей страничке в Instagram украинец опубликовал видео, в котором приняли участие сам Усик и члены его команды.

Отметим, что сейчас Усик находится в США, где готовится к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе.

Ранее сообщалось, когда и где состоится дебют украинца в хэвивейте.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео, прикол, Бригада
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