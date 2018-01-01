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Стало известно, сколько Руис заработает за реванш с Джошуа

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Сумма гонорара за реванш была прописана в контракте, который мексиканец подписал перед первым боем.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руис (33-1, 22 КО) проведет реванш с экс-обладателем титулов Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

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По информации talkSport, мексиканец получит за этот поединок фиксированную сумму гонорара - 9 миллионов долларов. Отмечается, что именно такая сумма была прописана в контракте Руиса на первый бой с Джошуа.

Стоит сказать, что за первый поединок Руис получил 6 миллионов долларов, часть из которых он потратил на подарок своей маме.

Источник также сообщает, что инвесторы в Саудовской Аравии выделили Matchroom Boxing более 40 миллионов долларов на проведение реванша. 

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш, гонорар
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