Реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии

Бой между боксерами пройдет на нейтральной территории.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила дату и место боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Поединок состоится в субботу, 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Все подробности поединка будут известны в понедельник, 12-го августа, на официальной пресс-конференции, посвященной бою.

Ранее сообщалось, что реванш может состоятся в Эль-Рияде, но эта информация не подтвердилась.

Напомним, что 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса. После поражения британца его команда активировала пункт о реванше в контракте с мексиканцем.