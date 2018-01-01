Реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии
Бой между боксерами пройдет на нейтральной территории.
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила дату и место боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.
Поединок состоится в субботу, 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).
Все подробности поединка будут известны в понедельник, 12-го августа, на официальной пресс-конференции, посвященной бою.
Ранее сообщалось, что реванш может состоятся в Эль-Рияде, но эта информация не подтвердилась.
Напомним, что 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса. После поражения британца его команда активировала пункт о реванше в контракте с мексиканцем.
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