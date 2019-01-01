IBF санкционировала бой Комми - Лопес

Победитель поединка в 2020 году может встретится с Василием Ломаченко.

Международная боксерская федерация (IBF) санкционировала проведение чемпионского боя в легком весе между обладателем титула Ричард Комми и обязательным претендентом Теофимо Лопесом.

Теперь у представителей боксеров есть 30 дней, чтобы самостоятельно договориться о проведении и условиях поединка.

Отметим, что победитель боя Комми - Лопес в 2020 году встретится с победителем поединка Ломаченко - Кэмпбелл за титул абсолютного чемпиона в легком весе.