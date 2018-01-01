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Джошуа: Я сильнее большинства супертяжеловесов и легко справлюсь с ними

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Британец отметил, что никогда не боялся поражений.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий реванш против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руиса.

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“У меня появилось одно поражение в статистике. Но я знаю, что сильнее большинства супертяжеловесов и легко справлюсь с ними. Меня перестанут бояться только тогда, когда я уйду из бокса.

Честно говоря, я никогда не боялся поражений. В них есть свои плюсы. Чтобы побить Руиса, мне нужно выложиться на 100% и вспомнить все, чему меня учили“, - приводит слова Джошуа Boxing News 24.

Напомним, что 1-го июня Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса. После поражения британца его команда активировала пункт о реванше в контракте с мексиканцем.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Руис договорились о месте проведения реванша.

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Теги: бокс, Энтони Джоуша, Энди Руис
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