Гвоздик и Бетербиев выбрали место проведения боя - ESPN

Чемпионы мира в полутяжелом дивизионе проведут объединительный бой.

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик в скором времени проведет объединительный бой с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

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Как стало известно популярному спортивному телеканалу ESPN, поединок состоится в Филадельфии (США). Об этом рассказал менеджер Кит Конноли, который представляет интересы Луиса Коллацо. У экс-чемпиона мира запланирован бой в андеркарде поединка Гвоздика и Бетербиева.

Официального анонса боя украинца и россиянина еще не было, но промоутер Боб Арум также отмечал, что бой пройдет в Филадельфии.

Ранее Александр Гвоздик поделился мнением о своем сопернике.