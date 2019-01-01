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Гвоздик и Бетербиев выбрали место проведения боя - ESPN

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Чемпионы мира в полутяжелом дивизионе проведут объединительный бой.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Украинский чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик в скором времени проведет объединительный бой с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым.

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Как стало известно популярному спортивному телеканалу ESPN, поединок состоится в Филадельфии (США). Об этом рассказал менеджер Кит Конноли, который представляет интересы Луиса Коллацо. У экс-чемпиона мира запланирован бой в андеркарде поединка Гвоздика и Бетербиева.

Официального анонса боя украинца и россиянина еще не было, но промоутер Боб Арум также отмечал, что бой пройдет в Филадельфии.

Ранее Александр Гвоздик поделился мнением о своем сопернике.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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