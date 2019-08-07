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Бронер, с которым должен был драться украинец Редкач, завершил карьеру

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Опытный американский боксер принял решение повесить перчатки на гвоздь.
Эдриен Бронер
Эдриен Бронер
Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 KO) завершил профессиональную карьеру.

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О своем решении 30-летний американец сообщил на страничке в Instagram.

“Я ухожу на пенсию. Бокс - одинокий спорт и я устал от всего этого де*ьма“, - написал Бронер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤷🏾‍♂️

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

Отметим, что осенью Эдриен Бронер должен был провести бой с украинцем Иваном Редкачом.

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Теги: бокс, Эдриен Бронер, завершение карьеры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Кырмызы_вэ_бейаз    08.08.2019, 20:11
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Сбежал козёл! Не дал Ивану зapaбoтaть! Сначала ляпал языком, как он всех будет "рвать" на ринге, потом получил звезды от Майданы и слился!
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