Бронер, с которым должен был драться украинец Редкач, завершил карьеру

Опытный американский боксер принял решение повесить перчатки на гвоздь.

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер (33-4-1, 24 KO) завершил профессиональную карьеру.

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О своем решении 30-летний американец сообщил на страничке в Instagram.

“Я ухожу на пенсию. Бокс - одинокий спорт и я устал от всего этого де*ьма“, - написал Бронер.

Отметим, что осенью Эдриен Бронер должен был провести бой с украинцем Иваном Редкачом.