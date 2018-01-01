Жан Паскаль сенсационно победил Маркуса Брауна

Бой, рассчитанный на 12 раундов, завершился в восьмом.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе 36-летний Жан Паскаль в Нью-Йорке одержал неожиданную победу техническим решением над 28-летним Маркусом Брауном.

На старте поединка Браун выглядел гораздо лучше в работе ног и существенно превосходил в скорости, поэтому и пробивал опаснее.

Так продолжалось до четвертого раунда, в котором Браун неожиданно оказался на канвасе, пропустив мощный правый хук. До конца раунда Маркус "выживал" в клинчах, но уже в следующем раунде возобновил контроль над ходом поединка.

Ситуация повторилась в 7-м раунде, когда американец вновь зазевался, пропустил правый хук в челюсть. До конца раунда Браун еще раз ощутил пятой точкой канвас, но достоял до конца раунда.

Все неожиданно закончилось в восьмом раунде, когда Браун получил серьезное рассечение от случайного удара головой и бой был остановлен. После подсчета судейских записок выяснилось, что все трое судей отдавали на момент остановки предпочтение Паскалю с одинаковым счетом 75:74.

Напомним, Маркус Браун был обязательным претендентом на титулы WBA и WBC, которыми владеют Дмитрий Бивол и Александр Гвоздик соответственно.