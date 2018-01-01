Ковнацки победил Арреолу
Польский супертяжеловес одержал победу над ветераном.
Польский супертяжеловес Адам Ковнацки в Нью-Йорке одержал победу единогласным решением судей над 38-летним ветераном Крисом Арреолой, завоевав пояс IBF Inter-Continental.
Бой с первого раунда проходил на встречных курсах – Ковнацки активно шел вперед, Крис очень много пропускал, но, боксируя на отходе, немало и попадал навстречу.
Боксеры регулярно устраивали размены, в которых Ковнацки в целом действовал точнее и эффективнее, но не смог нокаутировать Арреолу. В результате оба в общей сложности нанесли 667 ударов, таким образом устанавливая новый рекорд для супертяжелого дивизиона.
Итоговый счет судейских записок – 118:110, 117:111 и 117:111 в пользу 30-летнего Ковнацки, который впервые в своей карьере провел полные двенадцать раундов.
Полная версия правил