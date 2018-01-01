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Ковнацки победил Арреолу

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Польский супертяжеловес одержал победу над ветераном.
Ковнацки победил Арреолу

Польский супертяжеловес Адам Ковнацки в Нью-Йорке одержал победу единогласным решением судей над 38-летним ветераном Крисом Арреолой, завоевав пояс IBF Inter-Continental.

Бой с первого раунда проходил на встречных курсах – Ковнацки активно шел вперед, Крис очень много пропускал, но, боксируя на отходе, немало и попадал навстречу.

Боксеры регулярно устраивали размены, в которых Ковнацки в целом действовал точнее и эффективнее, но не смог нокаутировать Арреолу. В результате оба в общей сложности нанесли 667 ударов, таким образом устанавливая новый рекорд для супертяжелого дивизиона.

Итоговый счет судейских записок – 118:110, 117:111 и 117:111 в пользу 30-летнего Ковнацки, который впервые в своей карьере провел полные двенадцать раундов.

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Теги: Крис Арреола, Адам Ковнацки
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