Ковнацки победил Арреолу

Польский супертяжеловес одержал победу над ветераном.

Польский супертяжеловес Адам Ковнацки в Нью-Йорке одержал победу единогласным решением судей над 38-летним ветераном Крисом Арреолой, завоевав пояс IBF Inter-Continental.

Бой с первого раунда проходил на встречных курсах – Ковнацки активно шел вперед, Крис очень много пропускал, но, боксируя на отходе, немало и попадал навстречу.

Боксеры регулярно устраивали размены, в которых Ковнацки в целом действовал точнее и эффективнее, но не смог нокаутировать Арреолу. В результате оба в общей сложности нанесли 667 ударов, таким образом устанавливая новый рекорд для супертяжелого дивизиона.

Итоговый счет судейских записок – 118:110, 117:111 и 117:111 в пользу 30-летнего Ковнацки, который впервые в своей карьере провел полные двенадцать раундов.