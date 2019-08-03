Ломаченко выразил желание провести бой с Мейвезером

Украинец заявил, что Флойд - соперник его мечты.

Чемпион мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге.

"Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мейвезером, еслы бы все зависело только от меня. Он - непобежденный. Но я думаю, что проще будет организовать поединок против одного из его боксеров. Например, против Джервонты Дэвиса", - приводит слова Ломаченко ESPN.

Напомним, украинец проведет свой ближайший бой 31 августа против британского боксера Люка Кэмпбелла.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис заинтересован в бое с Ломаченко.