Переключиться на мобильную версию

Ломаченко выразил желание провести бой с Мейвезером

Комментариев: 1
Украинец заявил, что Флойд - соперник его мечты.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге.

"Бой мечты? Хотел бы выйти в ринг с Флойдом Мейвезером, еслы бы все зависело только от меня. Он - непобежденный. Но я думаю, что проще будет организовать поединок против одного из его боксеров. Например, против Джервонты Дэвиса", - приводит слова Ломаченко ESPN.

Напомним, украинец проведет свой ближайший бой 31 августа против британского боксера Люка Кэмпбелла.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис заинтересован в бое с Ломаченко.

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, бокс, Флойд Мейвезер, легкий вес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.08.2019, 18:26
Оценка:  0
гость
Вася побьёт любого!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь