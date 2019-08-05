Поветкин - Фьюри: прогноз и ставки букмекеров на бой

Александр Поветкин и Хьюи Фьюри проведут бой в Великобритании. Букмекеры определили фаворита боя.

Российский боксер супертяжелого дивизиона Александр Поветкин проведет бой с британцем Хьюи Фьюри.

Поединок состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания) в андеркарде боя украинского чемпиона в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

По мнению букмекеров, фаворитом в этой встречи является россиянин. Так, в конторе William Hill на победу Поветкина принимают ставки с коэффициентом 1.44, в то время как успех Фьюри оценили в 2.87.

Их коллеги из bet365 придерживаются такого же мнения, оценив победу россиянина в 1.50, а триумф британского спортсмена - 2.50.