Переключиться на мобильную версию

Поветкин - Фьюри: прогноз и ставки букмекеров на бой

Комментариев: 12
Александр Поветкин и Хьюи Фьюри проведут бой в Великобритании. Букмекеры определили фаворита боя.
Поветкин - Фьюри: прогноз букмекеров
Поветкин - Фьюри: прогноз букмекеров
twitter.com/MatchroomBoxing

Российский боксер супертяжелого дивизиона Александр Поветкин проведет бой с британцем Хьюи Фьюри.

Поединок состоится 31-го августа в Лондоне (Великобритания) в андеркарде боя украинского чемпиона в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.

По мнению букмекеров, фаворитом в этой встречи является россиянин. Так, в конторе William Hill на победу Поветкина принимают ставки с коэффициентом 1.44, в то время как успех Фьюри оценили в 2.87.

Их коллеги из bet365 придерживаются такого же мнения, оценив победу россиянина в 1.50, а триумф британского спортсмена - 2.50.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Поветкин, Хьюи Фьюри, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Жеральд    10.08.2019, 12:01
Оценка:  0
Жеральд
У Украины целый десяток мировых рекордсменов в мировом боксе.Так что сосите,ватные питары,мельдоний, и все равно будете вперде)))
гость  (аноним)  06.08.2019, 19:57
Оценка:  -2
гость
Завидуете укропы России. завидуют все .а мы только наращиваем темп.
гость  (аноним)  06.08.2019, 15:17
Оценка:  +1
гость
Российскому пельменю не в масле теперь кататься, а на канвасе выход между канатами искать. Обдрыщет весь ринг и падёт, как путинский режим в 20-м.
петенька  (аноним)  06.08.2019, 07:02
Оценка:  +1
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  05.08.2019, 22:06
Оценка:  -1
гость
та не братва, хочется что б поветкин победил, эти ,,хьюри,, порядком надоели, корчат из себя царей
Априк  (аноним)  05.08.2019, 15:02
Оценка:  +1
Априк
Весь мир в ожидании. В андеркарде большого боя зрители увидят, как лапти ват ника полетят в одну сторону, а язык и сопли в другую! Тут и скрепы не помогут. Можно попросить Союз революционных шаманов России подсобить, да против цыганских заговоров не попрёшь.
Поветкин  (аноним)  05.08.2019, 14:56
Оценка:  +1
Поветкин
А я ссу его немного - цыгане хитрый народ. И этот жлоб здоровый. Если валенки откину, сообчите, пожлусто, моим родным и близким, что пал смертию храбрых за скрепы, за родину, за сталина, за путина. Последнего вычеркните на х уй!
петенька  (аноним)  05.08.2019, 12:21
Оценка:  +1
петенька
Накажут Поветкина в пуканчик. Представляю, как бедра цыгана хлопают об ягодицы витязя, который стоит раком. Цыган всаживает свой громадный член по самые яички в пуканчик витязя, а тот визжит от удовольствия.
zadneprohodchik    05.08.2019, 10:58
Оценка:  +1
zadneprohodchik
мельдония все метелят последнее время
гость  (аноним)  05.08.2019, 10:57
Оценка:  -2
гость
градоначальника киева ловят..
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь