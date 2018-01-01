Хирн: Я знаю, где будет проводиться реванш Джошуа с Руисом

Эдди Хирн хочет организовать бой в Уэльсе.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, рассказал о том, где, скорее всего, состоится реванш его клиента с Энди Руисом.

Читай также: Хирн: Джошуа нужно провести бой перед реваншем с Руисом

"Я знаю, где будет проводиться реванш Джошуа с Руисом. Но еще нужно оформить все, завершить бумажную волокиту. Основной вариант - это Кардифф, но у нас есть еще два-три запасных варианта. Это нейтральные арены в разных странах мира.

Нейтральная территория избавила бы нас от многих проблем с Руисом, но если это будет Уэльс, то мы организуем бой там. Сейчас оформим бумаги, а потом оповестим Руиса", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энди Руис и Энтони Джошуа близки к завершению переговоров о предстоящем реванше.

Отмечалось, что Руис не хочет проводить реванш в Великобритании из-за проваленного допинг-теста Диллиана Уайта.