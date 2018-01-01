Переключиться на мобильную версию

Хирн: Я знаю, где будет проводиться реванш Джошуа с Руисом

Комментариев: 0
Эдди Хирн хочет организовать бой в Уэльсе.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Энди Руис и Энтони Джошуа
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, рассказал о том, где, скорее всего, состоится реванш его клиента с Энди Руисом.

Читай также: Хирн: Джошуа нужно провести бой перед реваншем с Руисом

"Я знаю, где будет проводиться реванш Джошуа с Руисом. Но еще нужно оформить все, завершить бумажную волокиту. Основной вариант - это Кардифф, но у нас есть еще два-три запасных варианта. Это нейтральные арены в разных странах мира.

Нейтральная территория избавила бы нас от многих проблем с Руисом, но если это будет Уэльс, то мы организуем бой там. Сейчас оформим бумаги, а потом оповестим Руиса", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Энди Руис и Энтони Джошуа близки к завершению переговоров о предстоящем реванше.

Отмечалось, что Руис не хочет проводить реванш в Великобритании из-за проваленного допинг-теста Диллиана Уайта.

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь