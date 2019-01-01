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Джервонта Дэвис рассчитывает провести бой с Ломаченко

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Молодой американский боксер считает, что готов противостоять Василию Ломаченко.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полулегком весе Джервонта Дэвис прокомментировал вероятность проведения боя с обладателем титулов WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

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"Безусловно, я заинтересован в том, чтобы провести бой с Ломаченко. Возможно, это произойдет в начале 2020 года. Любители бокса знают, что лучшие всегда боксируют с лучшими, и именно это мне нужно.

Я уже взрослый, чтобы принимать подобные вызовы. У меня есть навыки и с каждым днем я становлюсь лучше и как человек, и как боксер. Время пришло. Пусть Ломаченко продолжит побеждать и когда-нибудь мы встретимся", - цитирует Дэвиса BoxingScene.

Напомним, в своем последнем бою Джервонта Дэвис нокаутировал Рикардо Нуньеса во втором раунде.

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Теги: бокс, Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко
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