Бывший чемпион мира совершил самоубийство в тюрьме

Давид Костецки покончил с собой, отбывая наказание в тюрьме в Варшаве.

Польский боксер Давид Костецки, который является экс-чемпионом мира по версии WBC среди юниоров, покончил с собой в 38-летнем возрасте.

По информации Polsat Sport, Костецки отбывал наказание в варшавской тюрьме, где ему оставалось отбыть еще два года. Боксер в своей камере совершил самоубийство, повесившись в петле. Он лежал под одеялом и его сокамерники не отреагировали вовремя на ситуацию. Медики, прибывшие в камеру, не сумели спасти Давида.

В прошлом Костецки был одним из самых перспективных боксеров Польши. Он провел 41 бой, одержав 39 побед. Однако позже ввязался в криминал и попал в тюрьму.

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В 2011-м году Костецки впервые осудили - он получил 2,5 года тюрьмы за сутенерство. После этого его вновь арестовали за махинации с угнанными автомобилями, которые нанесли ущерб польской казне в размере 10 миллионов злотых (2,5 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных во время боя травм. Спустя пару дней после этого скончался еще один боксер Уго Сантильян.