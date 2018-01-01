Переключиться на мобильную версию

Бывший чемпион мира совершил самоубийство в тюрьме

Комментариев: 0
Давид Костецки покончил с собой, отбывая наказание в тюрьме в Варшаве.
Давид Костецки
Давид Костецки
sport.politeka.net

Польский боксер Давид Костецки, который является экс-чемпионом мира по версии WBC среди юниоров, покончил с собой в 38-летнем возрасте.

По информации Polsat Sport, Костецки отбывал наказание в варшавской тюрьме, где ему оставалось отбыть еще два года. Боксер в своей камере совершил самоубийство, повесившись в петле. Он лежал под одеялом и его сокамерники не отреагировали вовремя на ситуацию. Медики, прибывшие в камеру, не сумели спасти Давида.

В прошлом Костецки был одним из самых перспективных боксеров Польши. Он провел 41 бой, одержав 39 побед. Однако позже ввязался в криминал и попал в тюрьму.

Читай также: Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк

В 2011-м году Костецки впервые осудили - он получил 2,5 года тюрьмы за сутенерство. После этого его вновь арестовали за махинации с угнанными автомобилями, которые нанесли ущерб польской казне в размере 10 миллионов злотых (2,5 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что российский боксер Максим Дадашев умер из-за полученных во время боя травм. Спустя пару дней после этого скончался еще один боксер Уго Сантильян.

Поделись:
Теги: бокс, Польша, самоубийство, суицид, смерть
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь