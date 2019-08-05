Ковалев - Ярд: прогноз и ставки букмекеров на бой

Сергей Ковалев и Энтони Ярд встретятся в Челябинске 24 августа. Букмекеры определили фаворита.

Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула в бою против британца Энтони Ярда.

Поединок состоится в российском Челябинске 24-го августа. Букмекеры считают фаворитом этого боя российского боксера.

Так, в компании Parimatch, ставки на победу Ковалева принимают с коэффициентом 1.45, в то время как успех Ярда оценили в 2.75. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 20.0.

В конторе William Hill согласны с мнением коллег: на победу Ковалева установили коэффициент 1.36, а на успех британца - 3.0. Ничью здесь оценили в 26.0.

Специалисты из bet365 также считают, что у Сергея больше шансов на успех, принимая ставки с коэффициентом 1.44, в то время, как на победу Ярда установили коэффициент 2.75.