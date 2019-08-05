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Ковалев - Ярд: прогноз и ставки букмекеров на бой

Комментариев: 7
Сергей Ковалев и Энтони Ярд встретятся в Челябинске 24 августа. Букмекеры определили фаворита.
Сергей Ковалев и Энтони Ярд
Сергей Ковалев и Энтони Ярд
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула в бою против британца Энтони Ярда.

Поединок состоится в российском Челябинске 24-го августа. Букмекеры считают фаворитом этого боя российского боксера.

Так, в компании Parimatch, ставки на победу Ковалева принимают с коэффициентом 1.45, в то время как успех Ярда оценили в 2.75. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 20.0.

В конторе William Hill согласны с мнением коллег: на победу Ковалева установили коэффициент 1.36, а на успех британца - 3.0. Ничью здесь оценили в 26.0.

Специалисты из bet365 также считают, что у Сергея больше шансов на успех, принимая ставки с коэффициентом 1.44, в то время, как на победу Ярда установили коэффициент 2.75.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, Энтони Ярд
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  06.08.2019, 15:07
Оценка:  0
гость
Суровые Челябинские мужики, в случае поражения Ковалёва, оторвут Сергуньке яйца. И его не спасёт даже то, что под красными трусселями у него после поражения от Андрэ Уорда ещё аж три пары трусов: железные,чугунные и свинцовые.
петенька  (аноним)  06.08.2019, 07:03
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
без базара  (аноним)  05.08.2019, 22:12
Оценка:  0
без базара
15.05 Ты что то попутал паренёк. это градоначальника Киева видимо в такую будку уже определили.
Армагеддон  (аноним)  05.08.2019, 15:09
Оценка:  +1
Армагеддон
Ковалёв по пьяни согласился на Челябинск, забыв, что Суровые Челябинские мужики настолько суровы, что прибивают к деревьям не скворечники, а собачьи будки. И в одну из них, в случае его поражения, они посадят Сергуньку, а кормить будут скрепами и листовой сталью через задний проход.
АК-74  (аноним)  05.08.2019, 11:34
Оценка:  +1
АК-74
чампион (аноним) 05.08.2019, 10:14Оценка: -1 Та ты соси пипиську у Путина, не отвлекайся, лошара узкий.
чампион  (аноним)  05.08.2019, 10:14
Оценка:  -1
чампион
После того как он измордует ярда ты ещё у него сосать потом будешь АК 74
АК-74  (аноним)  05.08.2019, 09:13
Оценка:  +1
АК-74
Буду болеть за Ярда. Он уделает узкого алкоголика, отправив последнего на больничную койку. Будет бегать потом по Челябинску, стеклотару собирать, пьянь узкая.
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