Хирн: Уайт прошел тесты VADA, они были чистыми

Промоутер Диллиана Уайта заверил, что его клиент не употреблял запрещенных препаратов.

Британский промоутер Эдди Хирн, представляющи интересы Диллиана Уайта, утверждает, что его клиент проходил допинг-тесты VADA, в которых не было найдено ничего подозрительного.

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“Это конфиденциальное дело Уайта и UKAD и не мы решаем, когда об этом говорить. Обычно такие вещи остаются конфиденциальными, но инцидент стал публичным и на нас оказывается давление. Мы хотим очистить имя Диллиана Уайта.

Допинг-пробы VADA - отличная вещь, ведь они показывают, что именно принимал Уайт. Во время тренировочного лагеря было шесть или семь таких тестов и Диллиан прошел их, они были чистыми. Пробы брали примерно в то же время, что и UKAD. Это ключевое доказательство.

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Его команда сейчас занимается этим вопросом. Все нужно сделать быстро, потому что репутации Уайта наносится вред. Могу сказать, что на официальных слушаниях перед боем Диллиана оправдали, это служит значительным доказательством его невиновности.

Мы хотим разгласить все подробности, чтобы Уайт смог продолжить карьеру“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, нанакуне боя с Оскаром Ривасом в организме Уайта обнаружили запрещенное вещество, однако Диллиан провел бой и выиграл его единогласным решением судей.

Позже стало известно, какие именно вещества нашли в допинг-пробе боксера.

Ранее сообщалось, что Диллиана Уайта могут дисквалифицировать на четыре года.