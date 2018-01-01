Альварес: IBF несправедливо лишила меня пояса

Мексиканский боксер расстроен сложившейся ситуацией.

Именитый 28-летний мексиканский боксер Сауль Альварес (52-1-2, 35 KO) высказался о том, что Международная боксерская федерация (IBF) лишила его титула.

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"Мне невероятно стыдно за то, что IBF несправедливо лишила меня пояса. К тому же, я не знал о соглашении, которое было подписано матчмейкером из GBP. Со своей стороны я могу пообещать, что буду вести себя как и всегда - побеждать с дисциплиной и желанием", - приводит слова Альвареса BoxingScene.

Ранее промоутер Альвареса заявил, что команда Сергея Деревянченко заставила мексиканца отказаться от титула.