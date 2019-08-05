Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры определили фаворита в поединке между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA проведет бой с претендентом на титулы британцем Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Отметим, что на кону боя помимо двух титулов украинца также будет стоять вакантный пояс WBC.

По мнению букмекеров, однозначным фаворитом боя является украинец. Так, компания Parimatch принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1.06, в то время как успех Кэмпбелла оценили в 9.25. На ничью можно поставить с коэффициентом 26.0.

Схожие коэффициенты дают и букмекерские конторы William Hill и bet365: победа Ломаченко - 1.06, победа Кэмпбелла - 9.0, ничья - 26.0.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл.