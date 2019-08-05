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Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз и ставки букмекеров на бой

Комментариев: 11
Букмекеры определили фаворита в поединке между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.
Ломаченко - Кэмпбелл: ставки на бой
Ломаченко - Кэмпбелл: ставки на бой
Boxing Scene

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO и WBA проведет бой с претендентом на титулы британцем Люком Кэмпбеллом. Поединок состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Отметим, что на кону боя помимо двух титулов украинца также будет стоять вакантный пояс WBC.

По мнению букмекеров, однозначным фаворитом боя является украинец. Так, компания Parimatch принимает ставки на победу Ломаченко с коэффициентом 1.06, в то время как успех Кэмпбелла оценили в 9.25. На ничью можно поставить с коэффициентом 26.0.

Схожие коэффициенты дают и букмекерские конторы William Hill и bet365: победа Ломаченко - 1.06, победа Кэмпбелла - 9.0, ничья - 26.0.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ломаченко - Кэмпбелл.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров
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Комментариев (11)
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Осталось 500 символов
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гость  (аноним)  11.08.2019, 22:06
Оценка:  0
гость
Каждый украинский мужик в своей жизни должен сделать три дела - воспитать сына, посадить дерево и отпиз дить мокшу.
гость  (аноним)  06.08.2019, 19:53
Оценка:  -1
гость
лом допинг
Лесоруб.  (аноним)  06.08.2019, 19:37
Оценка:  0
Лесоруб.
14.00 не нужно только песен петь . а на счёт поветкина помолчи если нехер сказать мельдоний это витамин прописывают от усталости. так что сиди и не крякай нищеброд..
гость  (аноним)  06.08.2019, 14:00
Оценка:  +1
гость
Вася - не Поветкин, чтобы допинг глотать, и не Ковалёв, чтобы девушек по самолётам лапать. Он не мокша позорная, и этим всё сказано.
гость  (аноним)  05.08.2019, 21:48
Оценка:  -1
гость
Вася действительно сам без стероидов не выходил не разу..
гость  (аноним)  05.08.2019, 15:55
Оценка:  -1
гость
Вася и со стероидами британцу настучит.
Peyot    05.08.2019, 15:50
Оценка:  -1
Peyot
нужно на кемпбела поставить наверное в англии на стероиды почти не смотрят. потому их бойцы там все выигрывают а за перделами все проигывают!
гость  (аноним)  05.08.2019, 15:44
Оценка:  0
гость
Крымский мост поплыл...
гость  (аноним)  05.08.2019, 10:51
Оценка:  -3
гость
ищут
гость  (аноним)  05.08.2019, 10:50
Оценка:  -4
гость
градоначальник Киева скрылся.
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