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Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция боя

Комментариев: 5
Василий Ломаченко проведет поединок против Люка Кэмпбелла. Следите за событиями этого боя в нашей онлайн трансляции.
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция
Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция
matchroomboxing.com

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом.

На кону поединка будут стоять титулы украинца и вакантный пояс WBC. Бой состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этой встречи является Ломаченко, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1.06, в то время как успех Кэмпбелла оценили в 9.00.

Последние бои Ломаченко:

12.04.19 Василий Ломаченко - Энтони Кролла - победа Ломаченко нокаутом в 4 раунде
8.12.18 Василий Ломаченко - Хосе Педраса - победа Ломаченко решением судей
12.05.18 Василий Ломаченко - Хорхе Линарес - победа Ломаченко техническим нокаутом в 10 раунде
9.12.17 Василий Ломаченко - Гильермо Ригондо - победа Ломаченко техническим нокаутом в 6 раунде
5.08.17 Василий Ломаченко - Мигель Марриага - победа Ломаченко техническим нокаутом в 7 раунде

Последние бои Кэмпбелла:

22.09.18 Люк Кэмпбелл - Иван Менди - победа Кэмпбелла решением судей
23.09.17 Люк Кэмпбелл - Хорхе Линарес - поражение Кэмпбелла раздельным решением судей
26.03.16 Люк Кэмпбелл - Гэри Сайкс - победа Кэмпбелла техническим нокаутом
12.12.15 Люк Кэмпбелл - Иван Менди - поражение Кэмпбелла раздельным решением судей
1.08.15 Люк Кэмпбелл - Томми Койл - победа Кэмпбелла техническим нокаутом

Напомним, в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл встретятся Александр Поветкин и Хьюи Фьюри.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, онлайн трансляция
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  06.08.2019, 20:02
Оценка:  0
гость
Люку как раз и светит. лома сцыт писали. дальше лому тормоза.
гость  (аноним)  06.08.2019, 14:06
Оценка:  0
гость
Люку не светит.
гость  (аноним)  05.08.2019, 21:50
Оценка:  0
гость
Джашуа тоже давали.
гость  (аноним)  05.08.2019, 16:53
Оценка:  0
гость
Буки не ошибаются!
гость  (аноним)  05.08.2019, 10:47
Оценка:  -1
гость
тапки лому
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