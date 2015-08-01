Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция боя

Василий Ломаченко проведет поединок против Люка Кэмпбелла. Следите за событиями этого боя в нашей онлайн трансляции.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом.

На кону поединка будут стоять титулы украинца и вакантный пояс WBC. Бой состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.

Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье.

По мнению букмекеров, явным фаворитом этой встречи является Ломаченко, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1.06, в то время как успех Кэмпбелла оценили в 9.00.

Последние бои Ломаченко:

12.04.19 Василий Ломаченко - Энтони Кролла - победа Ломаченко нокаутом в 4 раунде

8.12.18 Василий Ломаченко - Хосе Педраса - победа Ломаченко решением судей

12.05.18 Василий Ломаченко - Хорхе Линарес - победа Ломаченко техническим нокаутом в 10 раунде

9.12.17 Василий Ломаченко - Гильермо Ригондо - победа Ломаченко техническим нокаутом в 6 раунде

5.08.17 Василий Ломаченко - Мигель Марриага - победа Ломаченко техническим нокаутом в 7 раунде

Последние бои Кэмпбелла:

22.09.18 Люк Кэмпбелл - Иван Менди - победа Кэмпбелла решением судей

23.09.17 Люк Кэмпбелл - Хорхе Линарес - поражение Кэмпбелла раздельным решением судей

26.03.16 Люк Кэмпбелл - Гэри Сайкс - победа Кэмпбелла техническим нокаутом

12.12.15 Люк Кэмпбелл - Иван Менди - поражение Кэмпбелла раздельным решением судей

1.08.15 Люк Кэмпбелл - Томми Койл - победа Кэмпбелла техническим нокаутом

Напомним, в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл встретятся Александр Поветкин и Хьюи Фьюри.