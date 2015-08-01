Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн трансляция боя
Чемпион мира по версиям WBO и WBA Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом.
На кону поединка будут стоять титулы украинца и вакантный пояс WBC. Бой состоится 31 августа в Лондоне на арене О2.
Онлайн трансляция поединка будет доступна в этой статье.
По мнению букмекеров, явным фаворитом этой встречи является Ломаченко, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1.06, в то время как успех Кэмпбелла оценили в 9.00.
Последние бои Ломаченко:
12.04.19 Василий Ломаченко - Энтони Кролла - победа Ломаченко нокаутом в 4 раунде
8.12.18 Василий Ломаченко - Хосе Педраса - победа Ломаченко решением судей
12.05.18 Василий Ломаченко - Хорхе Линарес - победа Ломаченко техническим нокаутом в 10 раунде
9.12.17 Василий Ломаченко - Гильермо Ригондо - победа Ломаченко техническим нокаутом в 6 раунде
5.08.17 Василий Ломаченко - Мигель Марриага - победа Ломаченко техническим нокаутом в 7 раунде
Последние бои Кэмпбелла:
22.09.18 Люк Кэмпбелл - Иван Менди - победа Кэмпбелла решением судей
23.09.17 Люк Кэмпбелл - Хорхе Линарес - поражение Кэмпбелла раздельным решением судей
26.03.16 Люк Кэмпбелл - Гэри Сайкс - победа Кэмпбелла техническим нокаутом
12.12.15 Люк Кэмпбелл - Иван Менди - поражение Кэмпбелла раздельным решением судей
1.08.15 Люк Кэмпбелл - Томми Койл - победа Кэмпбелла техническим нокаутом
Напомним, в андеркарте боя Ломаченко - Кэмпбелл встретятся Александр Поветкин и Хьюи Фьюри.
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