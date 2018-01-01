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Стало известно, сколько Деревянченко мог заработать за бой с Альваресом

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Поединок между боксерами сорвался по финансовым причинам.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Корреспондент издания The Athletic Лэнс Пагмайер раскрыл некоторые финансовые подробности сорванного поединка за титул IBF в среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и украинцем Сергеем Деревянченко.

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По информации Пагмайера, Golden Boy Promotions предложили украинцу 5,5 миллионов долларов, в то время как команда Деревянченко хотела получить 7. Именно это стало причиной того, что стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Журналист также отметил, что за возможный бой за вакантный титул между Деревянченко и Головкиным украинец сможет заработать те самые 7 миллионов. Предположительно, поединок состоится в октябре в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Напомним, Сауль Альварес не сумел договориться о поединке с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко и мексиканца лишили титула IBF.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес
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