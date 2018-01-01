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Стал известен следующий соперник Фьюри

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Британец проведет бой против Отто Уаллина.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет свой следующий бой 14 сентября против шведский боксера Отто Уаллина (20-0, 13 КО). Об этом сообщает The Athletic.

Поединок Фьюри - Уаллин состоится в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Этот бой будет дебютным для шведа в США.

Отметим, что Отто Уаллин является чемпионом Европы в супертяжелом весе. Он завоевал этот титул в апреле 2018 в бою против своего соотечественника Адриана Граната.

Напомним, что в последнем поединке Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Отто Уаллин
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