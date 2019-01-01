Промоутер Альвареса: Деревянченко заставил Сауля отказаться от пояса

По мнению Оскара Де Ла Хойи, украинский боксер оскорбил фанатов бокса.

Оскар Де Ла Хойя, промоутер известного мексиканского средневеса Сауля Альвареса, прокомментировал известие о том, что IBF лишила его клиента чемпионского титула из-за отказа провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко.

“Конечно, мы разочарованы решением IBF. Федерация вынудила “Канело“ отказаться от пояса. Мы вели переговоры с менеджерами Деревянченко и предложили им огроный гонорар, который был ограничен его статусом в мире бокса.

Я считаю, что его промоутеры не собирались заключать эту сделку. Они хотели заставить Сауля отказаться от пояса. Деревянченко оскорбил фанатов бокса по всему миру“, - цитирует Де Ла Хойя Yahoo.

Ранее тренер Сергея Деревянченко высоко оценил уровень своего подопечного.