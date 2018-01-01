IBF лишил Альвареса титула из-за отказа провести бой с Деревянченко

Сауль Альварес не будет проводить обязательную защиту титула в бою против Сергея Деревянченко.

Международная боксерская федерация (IBF) приняла решение лишить мексиканского спортсмена Сауля Альвареса титула чемпиона мира в среднем весе.

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Как сообщает авторитетный портал BoxingScene, такое решение федерация приняла из-за того, что "Канело" так и не сумел прийти к соглашению о бое с обязательным претендентом на пояс Сергеем Деревянченко.

Предположительно, вакантный титул будет разыгран между украинцем, занимающим первое место в рейтинге IBF, и экс-чемпионом организации Геннадием Головкиным. Поединок может пройти уже этой осенью.

Ранее тренер Деревянченко отметил, что украинец способен победить любого средневеса, даже Сауля Альвареса.