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Украинский боксер Голуб отправил в нокаут опытного бразильца

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Иван Голуб сумел справиться с соперником всего лишь за пять раундов.
Иван Голуб
Иван Голуб
Boxing Scene

В американском Монровилле состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого проспект полусреднего дивизиона Иван Голуб сразился с опытным бразильским спортсменом Жоакимом Корнейру.

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Бой проходил в 8-раундовом формате. Украинец уверенно контролировал ход поединка, а в 5-м раунде Голуб провел отличную комбинацию с ударом в корпус, отправив соперника на канвас. Рефери незамедлительно остановил бой и присудил украинцу победу.

Стоит сказать, что эта победа стала 17-й для Ивана на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что во время вечера бокса в Монровилле украинец Евгений Хитров завоевал титул чемпиона США. Смотрите также видео лучшим моментов боя Хитров - Фэм.

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Теги: бокс, Иван Голуб, победа, США
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BROKER666    02.08.2019, 13:28
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BROKER666
МОЛОДЦА!!!
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