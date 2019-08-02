Украинский боксер Голуб отправил в нокаут опытного бразильца

Иван Голуб сумел справиться с соперником всего лишь за пять раундов.

В американском Монровилле состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого проспект полусреднего дивизиона Иван Голуб сразился с опытным бразильским спортсменом Жоакимом Корнейру.

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Бой проходил в 8-раундовом формате. Украинец уверенно контролировал ход поединка, а в 5-м раунде Голуб провел отличную комбинацию с ударом в корпус, отправив соперника на канвас. Рефери незамедлительно остановил бой и присудил украинцу победу.

Стоит сказать, что эта победа стала 17-й для Ивана на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что во время вечера бокса в Монровилле украинец Евгений Хитров завоевал титул чемпиона США. Смотрите также видео лучшим моментов боя Хитров - Фэм.