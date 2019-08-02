Хитров - Фэм: видео обзор лучших моментов боя

Украинец досрочно победил своего соперника и стал чемпионом США.

Евгений Хитров fightnews.info

Украинский боксер Евгений Хитров, выступающий во втором среднем весе, выиграл у американского спортсмена Гэбриела Фэма.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в американском Монровилле. Хитров досрочно победил Фэма и, таким образом, завоевал титул чемпиона США по версии USNBC.

Вашему вниманию видео подборка лучших моментов поединка Хитров - Фэм:

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко встретится в ринге с Саулем Альваресом в октябре.