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Хитров - Фэм: видео обзор лучших моментов боя

Комментариев: 1
Украинец досрочно победил своего соперника и стал чемпионом США.

Евгений Хитров
Евгений Хитров
fightnews.info

Украинский боксер Евгений Хитров, выступающий во втором среднем весе, выиграл у американского спортсмена Гэбриела Фэма.

Поединок состоялся в рамках вечера бокса в американском Монровилле. Хитров досрочно победил Фэма и, таким образом, завоевал титул чемпиона США по версии USNBC.

Вашему вниманию видео подборка лучших моментов поединка Хитров - Фэм:

Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко встретится в ринге с Саулем Альваресом в октябре.

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Теги: бокс, Евгений Хитров, видео боя, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  02.08.2019, 12:01
Оценка:  +1
гость
3 удара по печени пропустить, это очень тупо. Защита ноль и реакция как у забора.
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