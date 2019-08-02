Хитров - Фэм: видео обзор лучших моментов боя
Украинец досрочно победил своего соперника и стал чемпионом США.
Украинский боксер Евгений Хитров, выступающий во втором среднем весе, выиграл у американского спортсмена Гэбриела Фэма.
Поединок состоялся в рамках вечера бокса в американском Монровилле. Хитров досрочно победил Фэма и, таким образом, завоевал титул чемпиона США по версии USNBC.
Вашему вниманию видео подборка лучших моментов поединка Хитров - Фэм:
Ранее сообщалось, что украинец Сергей Деревянченко встретится в ринге с Саулем Альваресом в октябре.
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