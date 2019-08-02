Украинец Хитров стал чемпионом США, досрочно одолев Фэма

Украинский боксер трижды отправил соперника в нокдаун.

Украинский боксер Евгений Хитров, выступающий во втором среднем весе, без проблем расправился с американцем Гэбриелом Фэмом во время вечера бокса в Монровилле (США).

Поединок между спортсменами проходил в 8-раундовом формате. Хитров полностью контролировал бой, постоянно атакуя и прессингуя своего соперника.

В 6-м раунде Евгений трижды отпрвил Гэбриела в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Таким образом, Хитров завоевал титул чемпиона США по версии USNBC.

Ранее сообщалось, что украинец Богачук победил соперника в третьем раунде.