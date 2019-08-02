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Украинец Хитров стал чемпионом США, досрочно одолев Фэма

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Украинский боксер трижды отправил соперника в нокдаун.
Евгений Хитров
Евгений Хитров
Boxing Scene

Украинский боксер Евгений Хитров, выступающий во втором среднем весе, без проблем расправился с американцем Гэбриелом Фэмом во время вечера бокса в Монровилле (США).

Поединок между спортсменами проходил в 8-раундовом формате. Хитров полностью контролировал бой, постоянно атакуя и прессингуя своего соперника.

В 6-м раунде Евгений трижды отпрвил Гэбриела в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Таким образом, Хитров завоевал титул чемпиона США по версии USNBC.

Ранее сообщалось, что украинец Богачук победил соперника в третьем раунде.

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Теги: бокс, Евгений Хитров, чемпион, США
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Комментариев (1)
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Лапоть  (аноним)  02.08.2019, 10:21
Оценка:  0
Лапоть
И вот как после этого жить на расии?
У хохлов боксер на босере а у нас алкаш на алкаше или мельдониец на мельдонийце, не путать с олимпийцем!
Вот и жрем бояру от нехрен делать
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