Украинец Хитров стал чемпионом США, досрочно одолев Фэма
Украинский боксер трижды отправил соперника в нокдаун.
Украинский боксер Евгений Хитров, выступающий во втором среднем весе, без проблем расправился с американцем Гэбриелом Фэмом во время вечера бокса в Монровилле (США).
Поединок между спортсменами проходил в 8-раундовом формате. Хитров полностью контролировал бой, постоянно атакуя и прессингуя своего соперника.
В 6-м раунде Евгений трижды отпрвил Гэбриела в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Таким образом, Хитров завоевал титул чемпиона США по версии USNBC.
Ранее сообщалось, что украинец Богачук победил соперника в третьем раунде.
Полная версия правил
У хохлов боксер на босере а у нас алкаш на алкаше или мельдониец на мельдонийце, не путать с олимпийцем!
Вот и жрем бояру от нехрен делать